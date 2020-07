Tuttosport - Osimhen ha detto sì al Napoli! Il primo colpo in entrata è ad un passo: la situazione

Calciomercato Napoli - Raffaele Auriemma su Tuttosport scrive su Osimhen ed il Napoli: "Un incontro allargato all’entourage dell’attaccante classe 1998 allo scopo di conoscersi e di risolvere le ultime divergenze sull’accordo quinquennale indicizzato, da 2.5 milioni più bonus, mentre la sua fidanzata sarebbe stata a pranzo in un ristorante a Marina Piccola. Ieri sera il calciatore nigeriano è tornato a Napoli e, dopo aver chiesto informazioni su di un locale di african food, ha poi preferito tornarsene in albergo perché troppo stanco. La sua sortita partenopea dovrebbe concludersi oggi, dopo pranzo, con il rientro a Nizza con lo stesso aerotaxi che martedì aveva portato a Napoli lui, i due agenti e le tre compagne. Se ne andrà con un’ottima impressione su Napoli e con il placet affinché il Napoli possa trovare l’accordo con il Lille. De Laurentiis e Lopez potranno sentirsi e chiudere il passaggio di Osimhen al Napoli per 40 milioni cash, più il cartellino di Ounas. Il primo acquisto della prossima stagione è ormai ad un passo".