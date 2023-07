Tuttosport - Osimhen ed il Napoli più vicini. Nuovi contatti per Faraoni

Calcio Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto della situazione per quanto riguarda il futuro di Osimhen e non solo:

"Giorni importanti a Dimaro, sede del ritiro del Napoli. Ieri ha salutato Roberto Calenda, manager di Victor Osimhen. C’è ottimismo sul rinnovo del contratto, in scadenza 2025, dopo i colloqui con il presidente Aurelio De Laurentiis: sono stati fatti dei passi avanti. Messo nero su bianco il rinnovo del capitano Giovanni Di Lorenzo, con accordo fino al 2028 e opzione per l’anno successivo. Sulla fascia nuovi contatti con il Verona per Davide Faraoni".