Tuttosport - Oggi De Laurentiis sbarca a Castel Volturno: c'è attesa per l'incontro con la squadra che vuole sistemare varie pendenze in corso

Ultimissime Napoli - Come scrive Raffaele Auriemma su Tuttosport, oggi a Castel Volturno potrebbe vedersi De Laurentiis: "Il primo round di Napoli-Inter potrebbe cominciare già oggi, con l’arrivo a Castelvolturno di Aurelio De Laurentiis. Il patron ha annunciato alla dirigenza che la sua visita a Castelvolturno oggi sarà molto probabile: i calciatori attendono da mesi un confronto costruttivo con il presidente per provare a risolvere le varie pendenze che sono in ballo dal 5 novembre. Il nodo principale resta quello del rischio di essere citati in giudizio dal Napoli per danno di immagine e più di un calciatore ha voluto per il rinnovo di contratto l’impegno scritto da parte di De Laurentiis di rinunciare all’iniziativa giudiziaria. Ecco perchè il primo round di Napoli-Inter verrà giocato oggi e la (molto probabile) presenza del patron al centro tecnico potrebbe essere letta come un segnale distensivo nei confronti della squadra che ha motivazioni molto forti, non solo per raggiungere la finale di Coppa Italia, ma anche per provare a fare il massimo in campionato e tentare il sogno dei quarti in Champions League".