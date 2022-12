Tuttosport - Nuovo ds Juve, in lizza sei nomi: c'è anche Giuntoli

Calcio Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport inserisce anche il nome di Giuntoli come possibile nuovo ds della Juve:

"Qualora la missione di Scanavino dovesse durare tre anni, quindi fino a tutto il 2025, allora arriverebbe solo un ds e in questo caso il nome più quotato è quello di Luis Campos del Psg, dirigente che ha affinità di vedute con Allegri e che gode della considerazione del nuovo board juventino. Stima che può vantare anche Gianluca Petrachi , altro dirigente che piace, così come Frederic Massara che è uno dei segreti del rilancio milanista. Più sullo sfondo, almeno per il momento, le candidature di Cristiano Giuntoli, Igli Tare e Andrea Berta"