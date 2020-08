Ultime calciomercato Napoli. Sebastiano Luperto è uno dei profili del Napoli considerato in uscita. Il giovane centrale non ha praticamente mai trovato spazio con l'avvento in panchina di Gattuso, per questo motivo anche le trattative per il rinnovo sono per il momento ferme: secondo l'edizione odierna di Tuttosport, l'ultima idea per il centrale è rappresentata dal neopromosso Spezia che avrebbe sondato il terreno.