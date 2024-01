Tuttosport - Non solo Samardzic, Juve e Napoli si contendono altri due calciatori sul mercato

Calcio Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive che Napoli e Juventus oltre a Samardzic si stanno contendendo altri due nomi sul mercato:

"Giuntoli e De Laurentiis stanno seguendo diverse piste simili: non solo Samardzic e Mangala, anche Koné del Borussia M ö nchengladbach piace a entrambi i club. Il francese sarebbe tentato dalla possibilità di trasferirsi a Torino in estate, però la Juventus potrebbe provare ad anticipare il colpo, nel caso in cui i tedeschi dovessero accettare il prestito (non troppo oneroso) con diritto di riscatto. Tuttavia servirebbe comunque un’altra operazione in uscita, non solo per liberare posto ma pure per raccogliere risorse economiche utili a completare un affare in entrata (oltre a Djal ó) nella sessione invernale".