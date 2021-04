Tuttosport - Non solo Fabian Ruiz, altri due titolari a rischio contro il Torino: le loro condizioni verranno valutate in mattinata

CALCIO NAPOLI - Come scrive Raffaele Auriemma nell'edizione odierna di Tuttosport, Gattuso deve verificare le condizioni fisiche di tre calciatori molto importanti per la sua squadra. Fabian Ruiz, Mertens e Politano rischiano di accomodarsi in panchina questa sera contro il Torino per via di alcuni acciacchi.

Matteo Politano

TORINO-NAPOLI, TRE BIG IN DUBBIO

Il quotidiano scrive sulle scelte di Gattuso: "Sono tre gli azzurri a forte rischio panchina: Fabian Ruiz, Politano e Mertens. A proposito dello spagnolo, è un elemento dal passo cadenzato e ha il recupero un po’ troppo elaborato sulle tre gare in una settimana. Però Gattuso non vorrebbe rinunciare al centrocampista che sta avendo di recente un elemento all’altezza del suo talento e aspetterà i test di questa mattina per decidere se tenerlo inizialmente fuori. Al suo posto giocherebbe nuovamente Bakayoko, tra i più positivi giovedì contro la Lazio. Anche Politano ha speso tante energie, trattandosi del calciatore utilizzato più volte da Gattuso: 44 presenze su 45 partite, nessuno è sceso in campo quest’anno quanto lui. Lozano scalpita ed è candidato al posto da titolare, alla destra di Osimhen sul quale Ringhio vorrebbe puntare oggi dal primo minuto. Mertens sta recuperando energie e dalla panchina potrebbe alzarsi per essere lanciato nella mischia nei minuti finali del match"