Tuttosport - Non solo Deulofeu: c'è un altro affare tra Udinese e Napoli

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive della doppia trattativa per Napoli e Udinese. Non c'è solo Deulofeu tra i calciatori che piacciono al club di De Laurentiis.

Ecco cosa scrive Tuttosport:

"I friulani stanno continuando a discutere con il Napoli per la cessione di Gerard Deulofeu (il club bianconero non si schioda dalla richiesta di 20 milioni, il Napoli è arrivato a 18 e ha già l'accordo con il giocatore) e nei meandri delle trattative è sbucata anche la proposta di uno scambio con Beto in azzurro e Petagna (più un conguaglio economico) a fare il percorso contrario verso Udine"