Tuttosport - Non è da escludere Cajuste titolare al posto di Anguissa

Calcio Napoli - Non è da escludere un Cajuste dal primo minuto oggi contro l'Atalanta scrive l'edizione odierna di Tuttosport:

"Ha lavorato per due settimane, anche se i 12 nazionali li ha visti alla spicciolata in campo da martedì in avanti. L’ultimo ad appalesarsi è stato Anguissa, che solo ieri ha messo piede a Castelvolturno, dopo aver pareggiato (1-1) martedì con il suo Camerun in Libia. Il nuovo coach azzurro ha avuto solo il tempo di scambiare con lui due parole e non è improbabile che oggi possa decidere di dare inizialmente fiducia a Cajuste col quale ha potuto lavorare fin da martedì".