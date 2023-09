Tuttosport - Non è agevole per l'agente di Kvara andare a trattare il rinnovo per uno che non segna da 170 giorni

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport spiega perchè per l'agente di Kvaratskhelia non è agevole adesso andare da De Laurentiis a trattare un nuovo contratto:

"No, decisamente non è agevole. Non è agevole andare a trattare con Aurelio De Laurentiis in merito al rinnovo (con adeguamento, ovvio) d’un contratto in scadenza nel 2027. Peggio ancora, però, è andare a trattare un adeguamento con De Laurentiis se lo si fa in rappresentanza di un centrocampista offensivo reduce da infortunio (pur lieve, ma che ne sta limitando la tenuta fisica) e che non segna da 170 giorni. In questo caso il contesto finisce per ammantarsi d’un discreto tasso di impraticabilità".