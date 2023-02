Calcio Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport sottolinea come Luciano Spalletti non farà ampio turnover contro la Cremonese come accaduto in conferenza stampa:

"Rispetto alla gara vinta a La Spezia, ci sarà solo il ritorno di Politano che oggi potrebbe nuovamente scavalcare il messicano nella classifica dei minuti giocati. Tutto il resto sarà invariato e quel turnover adottato agli ottavi di Coppa Italia, stasera non si vedrà nemmeno in minima parte".