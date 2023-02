TuttoSport - Niente scongiuri: il Napoli vincerà questo scudetto per due motivi

Napoli Calcio - Il Napoli vincerà sicuro lo scudetto dato il +13 in classifica e una forza in campo senza eguali e forse precedenti in Serie A: è quanto si legge su TuttoSport oggi in edicola.

TuttoSport sicuro: il Napoli vincerà lo scudetto al 100%

Come infatti evidenzia il quotidiano, al netto di tutti gli scongiuri del caso all’ombra del Vesuvio, la squadra di Luciano Spalletti vincerà questo titolo perché non sbaglia mai e non trasforma l’orgoglio e la forza in superbia né dà segnali di appagamento per il vantaggio.

I calciatori restano uomini con i piedi a terra e lo dimostra il gesto di Victor Osimhen nel prepartita, quando si infila nella curva dello Spezia per scusarsi con una tifosa involontariamente colpita.