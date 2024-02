Per Napoli-Juventus potrebbe rivedersi tra i convocati Cyril Ngonge. Ecco cosa si legge sulle pagine di Tuttosport:

"Non ci sarà Cajuste, che ha dovuto sottoporsi a terapie per un risentimento muscolare e non è stato convocato. Ngonge, invece, sta facendo progressi nel suo recupero e cercherà di stringere i denti per la partita di domenica".