Tuttosport - Neppure il vademecum della Fifa sembra fermare il desiderio di ADL nel fare causa alla Juve per il mondiale

Napoli - Aurelio De Laurentiis è intenzionato a proseguire la strada del ricorso contro la Juve per quanto riguarda la partecipazione al prossimo mondiale per club. Lo scrive questa mattina Tuttosport che spiega come il desiderio del presidente del club napoletano non si sia spento nonostante il vademecum pubblicato nei giorni scorsi dalla stessa Fifa proprio sulla situazione ranking tra Napoli e Juventus.

Ricorso De Laurentiis contro la Juve per il mondiale per club

Ecco cosa si legge su Tuttosport riguardo il possibile ricorso del Napoli contro la Juventus per la questione mondiale per club: