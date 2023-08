Calciomercato Napoli - Come si legge su Tuttosport, il Napoli nei prossimi giorni proverà a blindare il contratto di Kvaratskhelia:

"Nei prossimi giorni il Napoli proverà a blindare Kvaratskhelia col rinnovo fino al 2028 e adeguamento dell’ingaggio a 3,5 milioni. Passi avanti pure per il prolungamento di Politano fino al 2026. In uscita Gaetano : può andare in prestito al Frosinone che oggi aspetta Kaio Jorge dalla Juventus con la medesima formula".