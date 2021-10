Tuttosport - Nazionale e Napoli, tour de force per Sanabria: panchina per Belotti e Zaza

Serie A - L'edizione odierna di Tuttosport scrive sulle scelte in attacco di Juric: "E l’accenno a Rincon consente di scrivere anche di Sanabria: i due sudamericani potranno allenarsi con i compagni della squadra di club soltanto oggi, per poi volare alla volta di Napoli. Se il venezuelano rappresenta appunto una alternativa, il paraguaiano potrebbe ancora giocare dall’inizio, con Belotti pronto a sostituirlo a gara in corso. Questo al netto del fatto che Juric non avrà esattamente un giocatore rinfrancato dall’esperienza con il Paraguay, travolto in Bolivia (4-0) anche per il rigore calciato allo stelle dallo stesso Sanabria"