Tuttosport - Napoli: sogno scudetto, Spalletti si affida a Osimhen per replicare l'inizio stagione

Ultime sul Napoli e la corsa al campionato con Inter e Milan. Arrivano aggiornamenti dall'edizione odierna del quotidiano di Tuttosport riguardo le impressioni di Spalletti che recupera Osimhen nel Napoli.

L’idea è di rendere indimenticabile questo 2022 cominciato già benissimo. Nelle prime quattro gare del nuovo anno, il Napoli ha ottenuto un pareggio a Torino contro la Juventus e tre vittorie di fila contro Sampdoria e Salernitana in casa e con il Bologna in trasferta: il procedere della squadra azzurra conferma il desiderio di inseguire il sogno scudetto. Soprattutto adesso che Osimhen c’è. Con lui in campo dal primo minuto il coach Spalletti immagina di ripetere la prima parte del campionato, con un filotto di vittorie (9) che potrebbe essere replicato anche in virtù del rientro di tutti gli azzurri che sono stati assenti dal 21 novembre.