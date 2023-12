Tuttosport - Napoli mazzarrianamente aggressivo, ma nemmeno Raspadori ed il 4-2-3-1 cambiano le cose

Ultime notizie Napoli - L’Inter risponde presente. Manda un messaggio a caratteri cubitali alla Juventus, ad Allegri, a tutti. Non si mollano i punti al Maradona, contro un Napoli comunque rampante e sfortunato. Ne parla Tuttosport.

L’Inter non molla il primo posto in classifica:

“All'inizio è il Napoli che appare più in partita. Un Napoli mazzarrianamente aggressivo e dal baricentro alto che, pronti via, fa 2 minuti di giro palla ininterrotto e porta Elmas a concludere pericolosamente in porta e, di conseguenza, Sommer, a prodursi nella prima di una lunga serie di paratone.

L'Inter impiega parecchio tempo a darsi una sveglia. Neanche l'ingresso di Raspadori e il nuovo 4-2-3-1 cambiano l'inerzia… Sommer fa miracoli, Thuram fa gol: il 3-0. Napoli che scivola a -11 dalla vetta ed è inferocito sull’arbitro, come spiegato dal ds Meluso”