Tuttosport - Napoli-Juventus, Danilo e Chiesa in forte dubbio: Allegri ha già scelto i sostituti

Notizie Napoli calcio. In vista di Napoli-Juventus di domenica sera, Allegri dovrà fare i conti con le diverse assenze e punta a diverse novità di formazione.

Come riportato da Tuttosport, alle assenze Rabiot e McKennie rischiano infatti di aggiungersi quelle di Danilo e di Federico Chiesa, che anche ieri si sono allenati a parte ed al momento potrebbero recuperare giusto per la panchina. In caso di forfait del brasiliano si aprirebbe solito ballottaggio Rugani-Alex Sandro per sostituirlo, con l’italiano spinto dalla buona prestazione e dal gol della vittoria al Frosinone. L'eventuale assenza di Chiesa, invece, vede un netto favorito per sostituirlo, ovvero Kenan Yildiz (difficile che Allegri punti sul doppio centravanti Vlahovic-Milik).