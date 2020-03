Tuttosport - Napoli-Inter, torneranno Demme e Mertens dall'inizio

Mentre il calcio italiano è alle prese con il caos generato da rinvii e recuperi delle gare di serie A, in casa Napoli finalmente è scoppiato il sereno. Gattuso ha ridato equilibrio a squadra ed ambiente e anche giovedì sera, nella semifinale di ritorno di coppa Italia contro l’Inter, il San Paolo tornerà a riempirsi. Di soli napoletani, perché è inibito il trasferimento dei fan provenienti da Milano. “Napoli-Inter è più una questione di ordine pubblico che di Coronavirus - ha detto Ciro Borriello, assessore allo sport del Comune di Napoli alla radio ufficiale - e far disputare una gara a porte chiuse è una scelta molto complicata. A Napoli non succederà, anche perché abbiamo provveduto ad igienizzare molti luoghi della città e lo faremo anche per il San Paolo”. Il Napoli quindi potrà contare sui suoi tifosi e Gattuso sugli uomini che stanno meglio. In questi (quasi) 3 mesi di Napoli ha dato prova di non avere preferenze: premia chi durante la settimana si allena seriamente e chi merita di indossare la maglia da titolare. La squadra avrà altri 2 allenamenti per convincere il tecnico, ma presumibilmente giovedì Diego Demme e Dries Mertens dovrebbero tornare dal primo minuto. Il folletto belga in particolare, vive un momento di grande spolvero, e con il rinnovo col Napoli ormai a un passo (ed un futuro da dirigente nel club azzurro), è ancora più motivato a fare bene e migliorare, se possibile, lo score personale che lo vede già al primo posto nei marcatori nella storia del club. Con Marek Hamsik, grazie ai 121 gol segnati con la maglia azzurra. Anche le 65 presenze collezionate in Europa, mettono Mertens al primo posto nella storia del club mentre i 73 assist lo pongono al terzo posto (a -26 da Hamsik). In 7 stagioni col Napoli, Mertens ha segnato 90 gol in serie A ed è terzo nella storia del club (a -12 reti da Vojak), ma è terzo anche per ciò che concerne le reti europee avendo messo a segno 26 gol in Europa (-15 da Hamsik). Il carisma di Mertens è stato importante anche per Gattuso che senza i gol degli attaccanti sta contando sulle prodezze dei big. Gli ultimi 7 gol infatti, sono arrivati dalle giocate dei singoli oppure dai gol dei difensori. Contro l’Inter nella gara di andata di coppa Italia Fabian Ruiz sbloccò il match, contro il Cagliari Mertens siglò lo 0-1, a Brescia il rigore di Insigne regalò la vittoria al Napoli e in Champions contro il Barcellona il gol di Mertens ha permesso agli azzurri di sperare nell’impresa. Contro il Torino invece, il 2-1 è frutto del gol di testa di Manolas da palla inattiva e dell’inserimento vincente di Di Lorenzo. E giovedì chi entrerà nel tabellino? Non di sicuro Malcuit e Koulibaly, che hanno svolto lavoro in palestra e in campo. Milik, Llorente e Younes si sono allenati solo in palestra.