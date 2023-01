Tuttosport - Napoli e Juve su Kiwior: lo Spezia fissa il prezzo

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive di Kiwior dello Spezia come uno degli obiettivi della Juventus per la prossima stagione. Sul calciatore ci sono anche Napoli, Milan e Lipsia per il quotidiano torinese:

"Il 22enne dello Spezia è stato seguito da emissari bianconeri anche nell’ultimo fine settimana, ma sulle sue tracce ci sono anche Milan, Napoli e Lipsia, alla ricerca del dopo Gvardiol , con il club ligure difficilmente disposto ad accettare offerte inferiori ai 12-15 milioni".