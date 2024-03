Tuttosport - Napoli, deludente anche Calzona: sbaglia le scelte di formazione e si sconfessa nella ripresa

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport analizza così il momento e la stagione del Napoli:

"Altre 8 stazioni da percorrere avendo sulle spalle anche il peso della gente che ieri ha messo la parola fine sulla tregua: fischi assordanti dopo lo 0-3 contro l’Atalanta, con i fan delle Curve che invitavano i loro, ormai ex eroi, a trovarsi un lavoro lontano da Napoli. Sono stati Miranchuk, Scamacca e Koopmeiners i fustigatori di un Napoli già fiaccato nell’autostima dalle 8 sconfitte precedenti. Quella di ieri è stata la nona, la prima per Calzona in campionato, protagonista di due soli successi (Sassuolo e Juventus), 4 pareggi e 2 sconfitte. Quella di ieri, mortificante anche in termini di punteggio, ha messo la parola fine alla rincorsa Champions che il ct della Slovacchia aveva programmato di ottenere.

Sbagliate anche le scelte di formazione. L’asse sinistro formato da Mario Rui-Traorè-Raspadori è stato deludente, talmente tanto che il coach ha sconfessato le sue scelte all’intervallo inserendo Zielinski e Ngonge al posto di Traorè e Raspadori: una scelta che avrebbe dovuto avere il coraggio di prendere dal primo minuto. Anche perchè la squadra azzurra aveva dato la sensazione di una buona reazione, dopo la sconcertante dormita della difesa sull’1-2 di Miranchuk e Scamacca".