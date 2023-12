Tuttosport - Napoli-Barcellona, Mazzarri e Xavi hanno un aspetto che li accomuna

Notizie calcio. Sarà Napoli-Barcellona agli ottavi di finale di Champions League, questo il verdetto dell'urna di Nyon. Una gara chiave per gli azzurri anche in vista della possibile qualificazione al Mondiale per club del 2025.

Champions League, sarà Napoli-Barcellona

L'edizione odierna di Tuttosport ha commentato l'accoppiamento Napoli-Barcellona in Champions, soffermandosi anche sui due tecnici Mazzarri e Xavi:

Un altro aspetto che accomuna gli azzurri ai blaugrana - ben più significativo ai fini agonistici dell'eredita lasciata da Maradona e Messi - è che entrambi gli allenatori sono ben contenti di avere due mesi a propria disposizione per preparare la doppia sfida degli ottavi di finale della massima competizione europea. Questo perché tutti e due hanno bisogno di un po' di tempo per correggere gli errori e, più in generale, la rotta delle rispettive squadre che in campionato non stanno di certo brillando.