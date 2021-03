Tuttosport - Napoli al bivio Champions, l'ideale sarebbe fare 5 punti tra Milan, Juventus e Roma! Gattuso non dovrà usare troppe parole per spiegare la delicatezza del momento

Ultime notizie Napoli - Dal 14 al 21 marzo, il bivio Champions del Napoli passerà per tre partite in una settimana. E che partite… Milan, Juventus e Roma, un tris di big match da giocare tutti in trasferta, come racconta Tuttosport.

“Per ogni punto che non riusciranno a conquistare, gli azzurri saranno un po’ più lontani dalla Champions League. Il messaggio è talmente chiaro che oggi alla ripresa Gattuso non dovrà usare troppe parole per spiegare la delicatezza del momento e che anche una sola battuta d’arresto in questa settimana di fuoco potrebbe pregiudicare in maniera definitiva l’approdo nel torneo continentale di maggior pregio. L’ideale sarebbe conquistare 5 punti in tre partite”