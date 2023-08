Tuttosport - Muro Napoli alla proposta choc dell'Al-Hilal per Osimhen

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive sul muro eretto dal Napoli su Osimhen:

"Insiste l’Arabia Saudita ma, per ora, si ferma di fronte al muro eretto dal Napoli. Aurelio De Laurentiis aveva detto in tempi non sospetti che avrebbe ceduto Victor Osimhen solamente di fronte a una offerta indecente. Ne sono arrivate in questo periodo di mercato, l’ultima ancora ieri, come riportava l’Équipe, con riferimento all’onnipresente Al-Hilal. Ovvero, 140 milioni per il club e un accordo fino al 2026, a 60 milioni a stagione, per il centravanti. Una proposta che, come accaduto in precedenza, sarebbe stata già rifiutata. Il Napoli non vuole salutare il centravanti, almeno non ora".