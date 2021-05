Tuttosport - Mourinho vuole Belotti alla Roma: in corsa c'è anche il Napoli

CALCIOMERCATO NAPOLI - L'edizione odierna di Tuttosport scrive su Belotti: "L’attaccante granata ha intanto tantissimi estimatori e l’altra sera, a Sky, Andriy Shevchenko è intervenuto in diretta ai microfoni e durante la chiacchierata con Ambrosini e Costacurta ha avuto pochi dubbi nel designare il suo erede in Serie A: «Un attaccante che mi somiglia? In Italia c’è Belotti». E Belotti, si sa, è un grande estimatore dell’ex campione rossonero che con la maglia del Milan ha vinto tutto. E si sa pure che i colori rossoneri sono quelli che il Gallo si porta dietro sin da bambino. Lo stesso Milan, tre stagioni fa, aveva fatto di tutto per prenderlo".