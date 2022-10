Calcio Napoli - Come si legge su Tuttosport il Napoli potrebbe fare un mini turnover a Cremona. In difesa uno tra Rrahmani e Kim potrebbe lasciare il posto a Ostigard. A centrocampo possibile turno di riposo per Zielinski con Elmas titolare nel ruolo di mezzala. In attacco non è da escludere Lozano per Kvara. Il georgiano ha ricevuto un colpo nella gara contro l'Ajax e le sue condizioni non sono delle migliori. In attacco spazio a Simeone.