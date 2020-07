Tuttosport - Milik-Juve, arriva l'apertura di ADL: il patron cerca un buon compromesso, occhi su quattro bianconeri

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive: "In questo momento, però, il dg juventino sta cercando di tenersi aperte più strade possibili. Accanto a Jimenez, c’è sempre Milik. Il 26enne attaccante polacco ha tre anni in meno del messicano e una situazione contrattuale sulla carta più favorevole. Arek non ha intenzione di rinnovare l’accordo con il Napoli che scadrà nel 2021 e ha in testa lo sbarco in bianconero. Il club di Aurelio De Laurentiis l’ha capito benissimo e, pur di evitare il rischio di perderlo a parametro zero, sta valutando seriamente l’opzione di cercare un buon compromesso con la Juventus. Ufficialmente il Napoli vuole soltanto cash dai bianconeri: non meno di 40 milioni. Sottotraccia, grazie al lavoro dei soliti intermediari, inizia invece a farsi largo anche l’ipotesi di accettare una contropartita. Federico Bernardeschi resta il preferito di Rino Gattuso, ma occhio anche a Daniele Rugani, Cristian Romero (in prestito al Genoa) e Luca Pellegrini (in prestito al Cagliari).