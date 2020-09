Tuttosport - Milik alla Roma e Dzeko da Pirlo, ADL rallenta tutto: ora chiede Veretout per cedere il polacco ai giallorossi

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive: "Il cambio di programma di Milik segnerebbe una prima svolta, ma poi ne servirebbe un’altra. Già, perché Roma e Napoli – pronte a incontrarsi nuovamente nelle prossime ore – non hanno ancora trovato la quadra per Milik. Aurelio De Laurentiis in un primo momento non ha ritenuto sufficienti Under, Riccardi e 10 milioni per il cartellino del polacco, che non avendo rinnovato può andare via a scadenza nel 2021. E adesso ADL sembra orientato a ribaltare completamente il baratto reclamando Veretout per Milik. La fumata bianca resta possibile, ma intanto le mosse del Napoli stanno rallentando la chiusura dell’operazione Milik-Roma e Dzeko-Juventus. La svolta positiva potrebbe arrivare già oggi (o domani) e a quel punto Dzeko raggiungerebbe Torino dopo aver affrontato l’Italia di Mancini (venerdì, a Firenze) e aver chiuso la parentesi con la Bosnia. Alla Continassa firmerebbero già ora per questo scenario. La verità, però, è che seppur l’ottimismo sia crescente, il pallino del gioco resta nelle mani del Napoli, che comunque più passa il tempo e più può rischiare di perdere Milik a parametro zero".