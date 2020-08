Tuttosport - Milik "abbandonato" dalla Juventus, la Roma spinge per Dzeko ai bianconeri: così si sbloccherebbe uno scambio con il Napoli

Ultime calciomercato Napoli. Il triangolo Napoli-Juventus-Roma è in fase di stallo: il "ballo delle punte" stenta a decollare, con Milik, Dzeko ed Under coinvolti in questo maxi intrigo di mercato. Ecco quanto scrive l'edizione odierna di Tuttosport:

"Dzeko alla Juventus è l'opzione preferita di Fienga: Milik infatti resterebbe bloccato a Napoli e dovrebbe iniziare a valutare altre opzioni che non siano quella bianconera. A quel punto potrebbe iniziare la trattativa con De Laurentiis, inserendo Under".