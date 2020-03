Incontro tra Dries Mertens e Aurelio De Laurentiis per discutere del rinnovo andato a buon fine. L'attaccante belga si prepara a restare in azzurro per altri due anni. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport.

La conferma dell’attaccante belga e l'acquisto di Petagna già effettuato a gennaio, lasciano pensare che a fine stagione Milik sarà ceduto al miglior offerente.