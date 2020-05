TuttoSport - Mertens resta al Napoli e spinge Cavani all'Inter: la situazione

Notizie Calcio Napoli - I colleghi di TuttoSport nell'edizione odierna fanno il punto dela situazione in merito alla questione Dries Mertens:

"Dries Mertens rimarrà a Napoli, la sua sì è un’autentica scelta di vita, per la felicità dei sostenitori partenopei che l’avevano accolto nel 2013 e l’hanno visto eguagliare il record di gol (121) stabilito da Hamsik. L’Inter aveva puntato su Mertens quale sostituto di Lautaro Martinez, la cui clausola rescissoria di 111 milioni di euro, in vigore dal 1° al 15 luglio, è troppo allettante per il Barcellona. E allora, ecco rientrare in gioco Edinson Cavani, sul quale Marotta aveva messo gli occhi già un anno fa, prima di centrare il grande colpo Lukaku".