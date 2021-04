Tuttosport - Media gol da urlo per Osimhen: la reazione di De Laurentiis

CALCIO NAPOLI - Victor Osimhen è stato ancora una volta decisivo. L'attaccante è andato ancora in gol ieri dimostrando di essere finalmente tornato ad un livello di condizione fisica buono dopo i problemi fisici alla spalla patiti gli scorsi mesi. Ora è un valore aggiunto per Gattuso.

TORINO-NAPOLI: OSIMHEN ANCORA IN GOL

Tuttosport scrive sull'attaccante del Napoli: "E’ rientrato soprattutto il tanto atteso Osimhen, che ieri ha piazzato il suo marchio anche sul successo di Torino. Ora che il nigeriano si è ripreso dal triplice ko (lussazione alla spalla, Covid e trauma cranico), Gattuso sta godendo delle sue prestazioni, con De Laurentiis che sorride per il cospicuo investimento fatto la scorsa estate. Victor ha segnato 5 gol nelle ultime 9 partite, cioè da quando ha superato tutti gli acciacchi, ed è una media da bomber vero, quello che tanti tifosi partenopei sostenevano non fosse. Cinque gol in 480 minuti: equivale alla media di una rete ogni 96 minuti, praticamente una per ogni intera gara giocata dall’ex Lille"