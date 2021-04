Tuttosport - Mazzoleni al Var per Napoli-Inter: scatta la protesta dei tifosi azzurri

NAPOLI - L'edizione odierna di Tuttosport scrive: "Mazzoleni al Var di Inter-Napoli e il popolo azzurro insorge sui social. Una valanga di commenti, negativi oppure offensivi, con riferimenti storici, come la finale di Supercoppa italiana disputata a Pechino nel 2012 contro la Juventus: Mazzoleni col fischietto in bocca espulse Pandev, Zuniga e Mazzarri, al termine di una sfida che Madame si aggiudicò 4-2 nei tempi supplementari. In tanti hanno riportato alla memoria un altro Inter-Napoli. Quella sera passò alla storia per l'espulsione a Koulibaly, vittima di cori razzisti ed ai quali rispose con un ironico applauso. Mazzoleni, invece di interrompere la gara come regolamento impone, mostrò il rosso al senegalese. Anche nei panni del Var ha avuto modo di farsi rimbrottare dai fan del Napoli. E’ successo in Milan-Napoli (0-1), quando costrinse l’arbitro Pasqua a rivedere il contatto tra Bakayoko e Hernandez avvenuto in area partenopea. Il direttore di gara andò al monitor per confermare la decisione, senza assecondare Mazzoleni che avrebbe voluto il penalty per i rossoneri".