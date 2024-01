Tuttosport - Mazzarri mette in stand-by Hojbjerg e Soumarè! Vuole calciatori già pronti per la serie A: si valutano 3 nomi

Calciomercato Napoli - Stando a quanto si legge su Tuttosport l'allenatore Walter Mazzarri avrebbe congelato i nomi di Soumaré e Hojbjerg perché vorrebbe calciatori che già conoscano bene la serie A.

Ecco cosa si legge su Tuttosport:

"I nomi di Hojbjerg del Tottenham (chiesti 25 milioni per il danese) e Soumaré del Leicester (ma è in prestito al Siviglia) sembrano essere stati momentaneamente congelati. Il coach livornese vorrebbe elementi che già conoscano il campionato per entrare immediatamente in campo al top e, soprattutto per la sostituzione di Anguissa, i nomi sui quali De Laurentiis potrebbe puntare sono quelli di Adrian Tameze, Antonin Barak e Sasa Lukic".