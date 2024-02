Tuttosport - Mazzarri insisterà anche oggi con la difesa a tre. Parla ancora di moduli, ma è tempo di fare punti!

Napoli Calcio - "Mazzarri parla ancora di moduli, ma adesso è tempo di fare punti!" titola questa mattna l'edizione odierna di Tuttosport che non esclude una strategia da parte del tecnico toscano. Nelle ultime ore si sta facendo largo l'idea che possa ritornare a fare il 4-3-3 facendo un'altra mini rivoluzione.

Ecco cosa si legge sulle pagine di Tuttosport:

"Dal velo di mistero spunta la sensazione che il coach azzurro possa insistere con la difesa a 3, inserendo il terzo attaccante al posto di Zielinski (oggi è out per un problema muscolare) e schierando la coppia Lobotka-Anguissa in mezzo al campo".