Tuttosport - Mazzarri già senza voce al termine del primo allenamento

Calcio Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport racconta il primo giorno a Castel Volturno di Walter Mazzarri:

"C’era curiosità nel vedere l’incontro tra il nuovo allenatore e Victor Osimhen, ma il nigeriano è risultato assente per una sindrome influenzale. C’era il presidente De Laurentiis, che ha voluto accoglierlo al primo allenamento anche per presentargli le nuove figure dirigenziali, quali il ds Meluso e il caposcouting Micheli, i due che lo seguiranno insieme allo storico team manager Santoro: ADL non dovrebbe più tornare. A fine seduta Mazzarri aveva già perso la voce, perché si è fatto sentire in campo come ha sempre fatto nella sua carriera. Molto più del suo predecessore, Rudi Garcia"