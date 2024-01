Tuttosport - Mazzarri era convinto che i problemi del Napoli fossero solo di natura tecnica ed alteltica. Ha scoperto un'amara verità

Come si legge su Tuttosport anche Walter Mazzarri non si aspettava di avere questi problemi quando ha preso in mano il Napoli:

"La stagione è precipitata come nessuno poteva immaginare, così come Mazzarri, arrivato al capezzale del Napoli convinto che il problema della squadra fosse solo di natura tecnico-atletico. Nessuno si era conto che il gruppo fosse in preda a questioni personali che ne hanno inficiato il rendimento. Nessuno è privo di responsabilità ed ognuno dei calciatori si confronterà in questi giorni con i dirigenti che seguiranno il gruppo, a cominciare dal vice presidente Edo De Laurentiis, oltre al ds Meluso ed al responsabile scouting Micheli".