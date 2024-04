Tuttosport - Manna ormai promesso sposo del Napoli, Giuntoli vuole un dirigente che lo ha affiancato negli affari Osimhen-Kim-Kvara

Ultime notizie SSC Napoli - Cristiano Giuntoli ha la necessità di ricreare alla Juventus quel terreno fertile che prima lo ha fatto conoscere al calcio italiano nell'esperienza al Carpi e poi gli ha permesso di affermarsi a Napoli, avventura terminata con uno scudetto atteso da 33 anni. E ci sarà un via vai di dirigenti, come racconta Tuttosport.

Luca Tognozzi è già andato al Granada in autunno, lasciando vacante la casella dello scouting:

"Giovanni Manna è un direttore sportivo ormai promesso sposo del Napoli. Giuseppe Pompilio (ancora in azzurro) e Stefano Stefanelli (ds del Pisa) sono due profili valutati per la Juventus del futuro, così come Matteo Scala (al Genoa) e Giancarlo Romairone.

Ma il nome nuovo è un altro: Giandomenico Costi, da una vita accanto a Giuntoli: lo ha affiancato in alcune delle grandi operazioni condotte dal Napoli negli ultimi anni. Durante la trattativa col Lille per Osimhen, poi dietro le quinte nel lungo inseguimento a Kim e Kvaratskhelia"