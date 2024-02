Tuttosport - Mai dare il Napoli per morto al Maradona, l’essere costretti a combattere è nel Dna di questa gente

Ultime notizie Napoli - Barcellona? Divino, una meraviglia per gli occhi e per l’anima per tre quarti di gara contro il Napoli. Ne parla Tuttosport.

Barcellona ok, ma il Napoli non molla

Il risultato del Barcellona è stato perfetto per 75 minuti: i padroni di casa non sono mai riusciti a tirare in porta.