Calciomercato Napoli - Come si legge su Tuttosport il primo obiettivo di Antonio Conte per l'attacco del Napoli resta il belga Romelu Lukaku:

"In uscita Natan (piace al Verona che l’ha chiesto in prestito), Ostigard e Juan Jesus. A centrocampo tutto pronto per il rinnovo di Folorunsho fino al 2029; mentre in attacco il preferito di Conte rimane Romelu Lukaku, che sta temporeggiando con i club arabi interessati a lui per aspettare il Napoli".