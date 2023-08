Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive sul futuro di Hirving Lozano:

"L’arrivo di Lindstrom può dare il via libera alla cessione di Lozano in direzione Psv. Gli olandesi hanno alzato a 15 milioni (bonus inclusi) la proposta per ingaggiare il messicano. Per vendere El Chucky i dirigenti partenopei vorrebbero qualcosa in più (18-20 milioni), ma filtrano sensazioni positive".