Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive le cifre dell'affare Lindstrom-Napoli:

"Il Napoli è pronto a piazzare un grande colpo per la fascia destra: in arrivo l’esterno offensivo danese Jesper Lindstrom , che ha già detto sì al club di De Laurentiis per un quinquennale da 2,5 milioni a stagione. Operazione da 20 milioni, con l’Eintracht Francoforte già alla ricerca di un sostituto".