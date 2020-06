Tuttosport - Le scelte di Juric per il Napoli: due possibili novità dal primo minuto

Serie A - L'edizione odierna di Tuttosport scrive sul Verona: "Rispetto alla partita che si giocò all’andata sono cambiate diverse cose. Sulla panchina del Napoli non c’è più Ancelotti, mentre l’Hellas ha leggermente cambiato pelle, passando dal 3-4-2-1 al 3-5-2 con il quale Juric sabato ha messo sotto il Cagliari. Giocherà così anche domani? Probabilmente no, dovendo fare a meno di Borini che oggi sarà squalificato dal giudice sportivo. Al fianco di Di Carmine potrebbe essere riproposto Stepinski, mentre a centrocampo Veloso dovrebbe essere preferito a Verre per una dinamica di turnover"