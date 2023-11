Tuttosport - Le risposte di Garcia trasmettono l'idea di un coach conscio della delicatezza del momento

Calcio Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport ha commentato la risposta polemica data da Rudi Garcia ieri in conferenza stampa ad un giornalista:

"Sorride Garcia, anche in conferenza, con una punta di veleno di fronte alla domanda se bisognava sentirsi arresi nella lotta scudetto con 7 punti di distacco dall’Inter. « Siamo ad un quarto del campionato, quindi ne restano tre quarti per risalire. Non rispetto all'Inter, ma alle squadre che si trovano davanti a noi. Ho risposto bene? » , il tono polemico ha trasmesso l’idea di un coach conscio della delicatezza del momento e della necessità di vincere con la Salernitana, mercoledì con l’Union Berlino e domenica prossima ad Empoli".