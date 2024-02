Tuttosport - Le parole di De Laurentiis hanno provocato uno tsunami a Bari, ribellione dei tifosi

Ultime notizie Napoli - «È inutile che ci giri intorno: mi dissocio dalle dichiarazioni rilasciate da mio padre»: così si è espresso il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, sulle parole pronunciate da suo padre Aurelio, presidente del Napoli. Ne parla Tuttosport.

Durante la conferenza stampa ha definito il Bari calcio la seconda squadra della Filmauro:

"Sminuendo l’importanza del club e della piazza (in serata, poi, le precisazioni via social). Dichiarazioni che hanno provocato un vero e proprio tsunami in città, con la ribellione dei tifosi biancorossi. Comprese quella del sindaco Decaro («la nostra passione merita rispetto») e dell’assessore comunale allo sport Petruzzelli («abbiamo una storia e una dignità che non possono essere vilipese»)"