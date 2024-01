Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport svela l'ingaggio monstre che l'Al Shabab avrebbe offerto a Matteo Politano del Napoli:

"Da valutare poi il destino di Politano, corteggiato dagli arabi dell’Al Shabab che sono pronti a offrire 12 milioni ai campani per portare l’esterno offensivo in terra saudita (triennale da 7 milioni a stagione per il calciatore romano)".