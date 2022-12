Tuttosport - Lautaro oggi riprende gli allenamenti alla Pinetina: punta ad esserci con il Napoli

Calcio Napoli - Come si legge su Tuttosport Lautaro Martinez oggi riprenderà gli allenamenti con l'Inter. L'argentino punta alla gara contro il Napoli del prossimo 4 gennaio:

"Lautaro Martinez che oggi si sarà alla Pinetina con l’obiettivo di iniziare la sua rincorsa verso la partitissima del 4 gennaio con il Napoli. L’entità del problema alla caviglia che ha tormentato l’attaccante durante il Mondiale infatti non preoccupa né Simone Inzaghi tanto meno lo staff medico nerazzurro anche se - quasi superfluo sottolinearlo - oggi Lautaro verrà “scannerizzato” in tutto e per tutto anche per vedere qual è il suo stato di forma e capire quanto tempo occorre per tirarlo a lucido dopo le fatiche qatariote"