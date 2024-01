Tuttosport - La zampata di Rrahmani ha evitato la contestazione a squadra e presidente

Napoli Calcio - L'edizione odierna di Tuttosport scrive su Napoli-Salernitana:

"Con il popolo del Maradona che aveva in corpo la contestazione dopo il gol-gioiello di Candreva, un sentimento in ebollizione e poi raffreddatosi con il rigore segnato da Politano (sesto gol in campionato, uno in Champions) nel recupero della prima frazione. La zampata rabbiosa di Rrahmani, poi, ha evitato un pareggio che sarebbe stato mal digerito dai tifosi, ormai pronti ad intonare pesanti cori contro la squadra ed il presidente".