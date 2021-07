Tuttosport - La Roma cerca Emerson Palmieri ma lui si è promesso al Napoli: anche Maksimovic nel mirino dei giallorossi

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive un intreccio di mercato tra Roma e Napoli per il terzino sinistro: "Per questo motivo la cerchia dei possibili sostituti è abbastanza ristretta. Emerson e Alonso sono le prime scelte, Dimarco arriva subito dopo. Inzaghi non vorrebbe privarsi dell'interista, ideale per il suo 3-5-2 ma davanti a 8 milioni i discorsi potrebbero cambiare. I due terzini del Chelsea sono i preferiti. Lo spagnolo, offerto da Ramadani, che ha in ballo con Pinto anche l'affaire-Kostic e lo svincolato Maksimovic, costa tantissimo (25 milioni) ed ha un ingaggio mostre (6 milioni). Più semplice arrivare al laterale azzurro (va però limitata la richiesta iniziale di 20 milioni, più semplice rispetto ad Alonso avendo solo un anno di contratto) che però si è già promesso a Spalletti".